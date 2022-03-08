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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Хакери “поклали” сайти російської влади та розмістили зображення, яке демонструє різницю між українцями і росіянами

Хакери “поклали” сайти російської влади та розмістили зображення, яке демонструє різницю між українцями і росіянами

Київ • УНН

 • 174302 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Сьогодні хакери атакували низку державних сайтів російської влади та розмістили фотографію, яка демонструє різницю українського та російського народів. Про це у своєму Telegram повідомив міністр Цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.

Деталі

Як повідомив міністр, хакери атакували сайти ФСІН, Мінкультури, Міненерго, Росатома та ще ряда інституцій РФ.

Замість пропагандистської інформації весь простір сайтів займає зображення, на якому проілюстровано різницю між українським та російськими народами.

Додамо

25 лютого Міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила кібервійну російській владі. Зокрема через повномасштабне вторгнення в Україну.

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