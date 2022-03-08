Хакери “поклали” сайти російської влади та розмістили зображення, яке демонструє різницю між українцями і росіянами

Деталі

Як повідомив міністр, хакери атакували сайти ФСІН, Мінкультури, Міненерго, Росатома та ще ряда інституцій РФ.

Замість пропагандистської інформації весь простір сайтів займає зображення, на якому проілюстровано різницю між українським та російськими народами.

Додамо

25 лютого Міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила кібервійну російській владі. Зокрема через повномасштабне вторгнення в Україну.