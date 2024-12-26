Хакеры атаковали крупнейшую японскую авиакомпанию JAL

Авиакомпания Japan Airlines (JAL) сообщила, что подверглась кибератаке, которая может повлиять на выполнение полетов по всей стране. Об этом сообщает Kyodo News, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в результате кибератаки почти 14 внутренних рейсов было задержано. Также пострадали некоторые международные рейсы.

Мы можем подтвердить, что подверглись кибератаке, и сейчас разбираемся с ситуацией. Существует вероятность задержек и отмены - заявила представительница JAL.

Авиакомпания заявила, что проблемы начались около 7:25 утра, что побудило JAL остановить продажу билетов на внутренние и международные рейсы до конца дня.

В авиакомпании отметили, что сейчас работают над противодействием кибератаке и определением ее источника, добавив, что атака может иметь более серьезные последствия для ее рейсов. Авиакомпании удалось временно отключить маршрутизатор, который, как полагают, был скомпрометирован.

Источники в следственных органах сообщили, что JAL обратилась в столичное полицейское управление и расследует этот вопрос.

Напомним,

Враждебные хакеры совершили одну из крупнейших кибератак на государственные реестры Украины. Министерство юстиции работает над восстановлением доступа к критически важным системам, что может занять до двух недель.