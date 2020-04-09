Взятка за нереагирование на кражу: ГБР проверяет возможную причастность полицейского к преступлению
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Харькове проверяют информацию о том, что полицейский стал свидетелем ограбления автомобиля, однако после получения взятки покинул место преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, по информации распространенной в социальных сетях, проверяют возможную причастность сотрудника полиции Харьковской области к ограблению автомобиля. Досудебное расследование начато по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.
По информации из соцсетей, 28 марта 2020 года на одной из улиц Харькова группа лиц пыталась ограбить автомобиль, открыв его с помощью спецсредства. В это время возле места происшествия находился сотрудник полиции, который увидел кражу и подошел к автоворам. Чтобы полицейский не мешал совершению преступления, мужчины уплатили ему откупные. После получения неправомерной выгоды правоохранитель сел в свою машину и покинул место преступления.
Сейчас следователи ГБР изучают имеющуюся информацию и устанавливают всех возможных причастных лиц к правонарушению.
В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Напомним, правоохранители разоблачили на взятке за непривлечение водителей к ответственности исполняющего обязанности заместителя начальника районного отделения ГУ Нацполиции Житомирской области и его сообщника - адвоката.