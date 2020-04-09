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Хабар за нереагування на крадіжку: ДБР перевіряє можливу причетність поліцейського до злочину

Хабар за нереагування на крадіжку: ДБР перевіряє можливу причетність поліцейського до злочину

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Харкові перевіряють інформацію щодо того, що поліцейський став свідком пограбування автомобіля, проте після отримання хабара покинув місце злочину. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за інформацією поширеною у соціальних мережах, перевіряють можливу причетність співробітника поліції Харківщини до пограбування автомобіля. Досудове розслідування розпочато за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)”, — сказано у повідомленні.

За інформацією із соцмереж, 28 березня 2020 року на одній із вулиць Харкова група осіб намагалася пограбувати автомобіль, відчинивши його за допомогою спецзасобу. У цей час біля місця події знаходився співробітник поліції, який побачив крадіжку та підійшов до автокрадіїв. Аби поліцейський не заважав скоєнню злочину, чоловіки сплатити йому відкупні. Після одержання неправомірної вигоди правоохоронець сів у свою машину та залишив місце злочину.

Наразі час слідчі ДБР вивчають наявну інформацію та встановлюють всіх можливих причетних осіб до правопорушення.

У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці викрили на хабарі за непритягнення водіїв до відповідальності виконуючого обов’язки заступника начальника районного відділення ГУ Нацполіції Житомирщини та його спільника — адвоката.

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