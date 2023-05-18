Взятка для Князева: адвоката-посредника отправили под арест с залогом в 80 млн грн

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения адвокату Олегу Горецкому, которого вместе с экс-главой Верховного Суда разоблачили на получении 2,7 млн долларов США неправомерной выгоды, передает УНН.

Детали

Сегодня следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения адвокату, которого вместе с экс-главой Верховного Суда САП и НАБУ разоблачили на получении 2,7 млн долларов США неправомерной выгоды.

Суд частично удовлетворил ходатайство и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн.

Срок действия меры пресечения - 60 дней, до 13.07.2023 включительно.

Добавим

В случае внесения залога на адвоката будут возложены следующие процессуальные обязанности:
прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;
не отлучаться из города Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;
сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
воздерживаться от общения с другими подозреваемым по делу и свидетелями;
сдать на хранение в территориальное подразделение ГМС свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
носить электронное средство контроля.

Напомним

Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим объемом 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле относительно права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка «Финансы и Кредит» и бывшего нардепа Константина Жеваго.

В частности, в деле фигурирует некое адвокатское объединение, которое, по сути, было своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их «клиентов» (физических или юридических лиц) за определенное «вознаграждение».

Заседания по делу несколько раз переносились, чтобы согласовать детали передачи-получения взятки.

Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована на горячем при участии главы ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.
16 мая на Пленуме Верховного Суда было принято решение о прекращении полномочий Князева как председателя суда. Он остается судьей ВС, но пока задержан. В ближайшее время суд также должен избрать ему меру пресечения, при этом сделать это было невозможно без разрешения Высшего совета правосудия.

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