Хабар для Князєва: адвоката-посередника відправили під арешт із заставою у 80 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід адвокату Олегу Горецькому, якого разом з ексголовою Верховного Суду викрили на одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди, передає УНН.
Деталі
Сьогодні слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід адвокату, якого разом з ексголовою Верховного Суду САП та НАБУ викрили на одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди.
Суд частково задовольнив клопотання та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн грн.
Строк дії запобіжного заходу - 60 днів, до 13.07.2023 включно.
Додамо
У разі внесення застави на адвоката будуть покладені такі процесуальні обов’язки:
прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
не відлучатися із міста Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;
повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
утримуватися від спілкування з іншими підозрюваним у справі та свідками;
здати на зберігання до територіального підрозділу ДМС свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;
носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо
Всеволода Князєва 15 травня було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти розв'язанню питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду. Ідеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.
Як підтвердили у НАБУ, голова Верховного Суду Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха, ексвласника банку «Фінанси та Кредит» та колишнього нардепа Костянтина Жеваго.
Зокрема, у справі фігурує певне адвокатське об’єднання, яке, по суті, було своєрідним бек-офісом і виступало посередником в організації хабарів для суддів. Під виглядом адвокатських послуг та юридичного супроводу, учасники угруповання домовлялися із суддями про ухвалення рішень в інтересах їхніх «клієнтів» (фізичних або юридичних осіб) за певну «винагороду».
Засідання у справі декілька разів переносилися, аби узгодити деталі передачі-отримання хабара.
Зазначається, що 3 травня учасники злочинної організації отримали перший транш, а 15 травня була передана друга частина, яка фактично була зафіксована на гарячому за участі голови ВС, розповів голова НАБУ Сергій Кривонос.
16 травня на Пленумі Верховного Суду було ухвалене рішення про припинення повноважень Князєва як голови суду. Він залишається суддею ВС, але наразі затриманий. Найближчим часом суд також має обрати йому запобіжний захід, водночас зробити це не було можливо без дозволу Вищої ради правосуддя.