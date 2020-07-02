Взятка для чиновницы ОП: следствие завершено, материалы открыто
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Завершено следствие и открыто материалы относительно работницы Офиса Президента и ее двум сообщникам, которые за 300 тыс. долл. "обещали" назначить на должность в НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.
"Во исполнение поручения прокурора САП детективами НАБУ сообщено о завершении досудебного расследования по делу по подозрению руководительницы одного из Главных департаментов Офиса Президента Украины, эес-заместителя министра культуры Украины и их сообщнику", - говорится в сообщении.
Так, действия лиц квалифицировано по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины. Сегодня материалы дела открыто подозреваемым и их защитникам для ознакомления. После чего обвинительный акт будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что личности требовали с физического лица 300 тыс. долларов за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины". Они были задержаны 12 ноября 2019 года сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долларов.
Также сообщалось, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста начальницы департамента доступа к публичной информации Офиса Президента Украины Светлане Кондзеле.