Хабар для чиновниці ОП: Кондзелю залишили під домашнім арештом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту начальниці департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента України Світлані Кондзелі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"За результатами розгляду апеляційної скарги (прокурора - ред.) суд залишив у силі ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду, якою до підозрюваної (начальниці департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента України - ред.) застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово", - вказали в Апеляційній палаті ВАКС.
Нагадаємо, САП наполягало на триманні під вартою з альтернативою внесення 7,684 млн гривень застави.
Як повідомлялося раніше, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід директору департаменту Офісу Президента Світлані Кондзелі у вигляді цілодобового домашнього арешту.
За даними САП, слідством встановлено, що керівниця одного з Головних департаментів Офісу Президента, ексзаступниця міністра культури та їх співвиконавець вимагали з фізичної особи 300 тис. доларів США неправомірної вигоди за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України". Їх затримано 12 листопада одразу після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тисяч доларів США.
Вказаним особам інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.