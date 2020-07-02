Хабар для чиновниці ОП: слідство завершено, матеріали відкрито

“На виконання доручення прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про завершення досудового розслідування у справі за підозрою керівниці одного з Головних департаментів Офісу Президента України, ексзаступниці Міністра культури України та їх спільнику”, — сказано у повідомленні.

Так, дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України. На сьогодні матеріали справи відкрито підозрюваним та їх захисникам для ознайомлення. Після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, що вищезгадані особи вимагали з фізичної особи 300 тис. доларів за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК “Нафтогаз України”. Їх було затримано 12 листопада 2019 року одразу після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тисяч доларів.

Також повідомлялося, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту начальниці департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента України Світлані Кондзелі.