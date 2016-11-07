Х.Деканоидзе: из правоохранительных органов были уволены 5600 человек

КИЕВ. 7 ноября. УНН. По результатам аттестации, из правоохранительных органов были уволены 5 тыс. 600 человек, а понижено в должности - около 4 тысяч. Об этом во время брифинга сообщила председатель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, передает корреспондент УНН.