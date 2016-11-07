Х.Деканоідзе: з правоохоронних органів було звільнено 5600 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. За результатами атестації, з правоохоронних органів було звільнено 5 тисяч 600 осіб, а понижено на посаді - близько 4 тисяч. Про це під час брифінгу повідомила голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе, передає кореспондент УНН.
"Ми зробили безпрецедентний крок, коли запитали суспільство зробити атестаційний процес. Було звільнено 5600 тисяч, було понижено в посадах близько 4 тисяч осіб", - сказала вона.
Нагадаємо, зі слів Х.Деканоідзе, кредит довіри до поліції в Україні становить 40-46%.