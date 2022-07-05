KFC и Pizza Hut продают свои рестораны и уходят из России
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Американская корпорация Yum!Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut, заявила на своем сайте о продаже российских ресторанов местному оператору и полном выходе из страны-агрессора. Об этом сообщает УНН.
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Yum!Brands Inc. объявила о текущем процессе выхода с российского рынка. В прошлом месяце компания завершила передачу права собственности на все активы франшизы Pizza Hut местному оператору, инициировавшему процесс ребрендинга локаций.
Компания также находится на прогрессивной стадии передачи права собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и права на основную франшизу, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору.
KFC приостанавливает работы всех принадлежащих компании ресторанов, прекращает все инвестиции и усилия по развитию ресторанов и перенаправляет все доходы от деятельности в России на гуманитарную помощь.
"По завершении транзакции KFC намерена полностью выйти из России", — добавили в компании.
Добавим
В социальных сетях распространилась информация о закрытии сети McDonald’s в Казахстане. Люди жаловались на то, что не смогли найти ни один ресторан, который бы работал.
Напомним
Компания McDonald's объявила об окончательном выходе из россии. Как заявили в компании, дальнейшая работа "не отвечает ценностям" фирмы.