KFC та Pizza Hut продають свої ресторани та йдуть з Росії

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Yum!Brands Inc. оголосила про поточний процес виходу з російського ринку. Минулого місяця компанія завершила передачу права власності на всі активи франшизи Pizza Hut місцевому оператору, який ініціював процес ребрендингу локацій.

Компанія також перебуває на прогресивній стадії передачі права власності на свої ресторани KFC, операційну систему та права на основну франшизу, включаючи мережу франчайзингових ресторанів, місцевому оператору.

KFC призупиняє роботи всіх ресторанів, що належать компанії, припиняє усі інвестиції та зусилля щодо розвитку ресторанів і перенаправляє усі прибутки від діяльності в Росії на гуманітарну допомогу.

"Після завершення транзакції KFC має намір повністю вийти з Росії", - додали в компанії.

Додамо

У соціальних мережах розповсюдилась інформація про закриття мережі McDonald’s у Казахстані. Люди скаржилися на те, що не змогли знайти жоден ресторан, який би працював.

Нагадаємо

Компанія McDonald's оголосила про остаточний вихід з росії. Як заявили в компанії, подальша робота "не відповідає цінностям" фірми.