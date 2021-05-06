Кейт Миддлтон и принц Уильям будут вести свой канал в YouTube
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Кейт Миддлтон и принц Уильям объявили, что запускают канал YouTube, поделившись изящным рекламным видео. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
Герцог и герцогиня Кембриджские распространили 25-секундный промо-ролик для запуска канала, демонстрирует их работы и зарубежные туры (и шутки отца Уильяма) под названием: “Добро пожаловать на наш официальный канал YouTube!”
В начале видео супругов можно было увидеть, как они сидят на своем диване в своем доме в Норфолке, в Анмери Холл, а герцог обращается к герцогине и шутит: ’’ Кстати, вам следует быть осторожными, что вы сейчас говорите, потому что эти ребята снимая все ’’.
Затем в этом видео отображаются различные вставки из помолвки течение многих лет, в том числе Кейт, которая начала свое исследование “Ранние годы” в феврале прошлого года. В нем также раскрываются откровенные моменты супругов.
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Запуск состоялся через несколько дней после того, как королевские эксперты похвалили супругов за то, что они поделились “феерическим” семейным видео своих детей на открытом воздухе со своими тремя детьми десятого годовщину свадьбы.