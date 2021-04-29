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Принц Вільям та Кейт Міддлтон відзначають десяту річницю весілля

Київ • УНН

 • 34512 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Герцоги Кембриджські Вільям і Кетрін відзначають десяту річницю з дня одруження. Про це повідомляє пресслужба герцога та герцогині Кембриджських, інформує УНН.

Деталі

Герцог і герцогиня Кембриджські святкують свій "олов'яний" ювілей – 10 років із дня весілля.

У річницю весілля вони поділилися двома новими офіційними портретами, які були зроблені на цьому тижні на території Кенсінгтонського палацу, де живе зараз пара.

Фотосесія відбулася раніше цього тижня. Автором розкішних портретів став королівський фотограф Кріс Флойд. Йому вдалося підловити пару в теплих обіймах та зі щирими усмішками на обличчях.

Пишних святкувань річниці не буде через жалобу за принцом Філіпом. Чоловік королеви Єлизавети II помер 9 квітня 2021 року.

10 years

Chris Floyd pic.twitter.com/fPunbUz3VL

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 28, 2021

Taken this week ahead of The Duke and Duchess’ 10th wedding anniversary

Chris Floyd pic.twitter.com/aEgEiKRIdT

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 28, 2021

Контекст

Принц Вільям і Кейт Мідлтон познайомилися 2002-го в університеті Сент-Ендрюса. Вільям уперше звернув увагу на Кейт, коли побачив її на благодійному показі в університеті. Тоді вона дефілювала подіумом в прозорій сукні, яку згодом продали на лондонському аукціоні за 65 тисяч фунтів стерлінгів.

У 2003 році майбутня герцогиня була серед гостей на дні народження принца. Згодом вона стала частіше з'являтися на публіці з принцом Вільямом.

Про заручини принца Вільяма та Кейт Мідлтон стало відомо у 2010 році. На святкування весілля у Вестмінстерському абатстві в Лондоні в 2011 році молодята запросили майже 2000 гостей. Церемонія транслювалася онлайн на весь світ.

За час шлюбу у пари народилося троє дітей - принц Джордж (7 років), принцеса Шарлотта (5 років) та принц Луї, якому кілька днів тому виповнилося три роки.

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Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Нагадаємо, 9 квітня помер чоловік королеви Єлизавети 99-річний принц Філіп. Його поховали 17 квітня, а вже 21 квітня королеві виповнилося 95 років.

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