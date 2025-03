Принц Уильям и Кейт Миддлтон отмечают десятую годовщину свадьбы

Детали

Герцог и герцогиня Кембриджские празднуют свой "оловянный" юбилей - 10 лет со дня свадьбы.

В годовщину свадьбы они поделились двумя новыми официальными портретами, которые были сделаны на этой неделе на территории Кенсингтонского дворца, где живет сейчас пара.

Фотосессия состоялась ранее на этой неделе. Автором роскошных портретов стал королевский фотограф Крис Флойд. Ему удалось подловить пару в теплых объятиях и с искренними улыбками на лицах.

Пышных празднеств годовщины не будет из-за траура по принцу Филиппу. Супруг королевы Елизаветы II умер 9 апреля 2021 года.

10 years



Chris Floyd pic.twitter.com/fPunbUz3VL

- The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 28, 2021

Taken this week ahead of The Duke and Duchess '10th wedding anniversary



Chris Floyd pic.twitter.com/aEgEiKRIdT

- The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 28, 2021

Контекст

Принц Уильям и Кейт Мидлтон познакомились в 2002 году в университете Сент-Эндрюса. Уильям впервые обратил внимание на Кейт, когда увидел ее на благотворительном показе в университете. Тогда она дефилировала по подиуму в прозрачном платье, которое впоследствии продали на лондонском аукционе за 65 тысяч фунтов стерлингов.

В 2003 году будущая герцогиня была среди гостей на дне рождения принца. Впоследствии она стала чаще появляться на публике с принцем Уильямом.

О помолвке принца Уильяма и Кейт Мидлтон стало известно в 2010 году. На празднование свадьбы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в 2011 году молодожены пригласили почти 2000 гостей. Церемония транслировалась онлайн на весь мир.

За время брака у пары родилось трое детей - принц Джордж (7 лет), принцесса Шарлотта (5 лет) и принц Луи, которому несколько дней назад исполнилось три года.

Посмотреть этот сообщение в Instagram Сообщение, распространенный Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Напомним, 9 апреля умер супруг королевы Елизаветы 99-летний принц Филипп. Его похоронили 17 апреля, а уже 21 апреля королеве исполнилось 95 лет.