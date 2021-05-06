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Кейт Міддлтон та принц Вільям вестимуть свій канал в YouTube

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Кейт Міддлтон та принц Вільям оголосили, що запускають канал YouTube, поділившись витонченим рекламним відео. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Герцог і герцогиня Кембриджські поширили 25-секундний промо-ролик для запуску каналу, що демонструє їх роботи та закордонні тури (і жарти тата Вільяма) під назвою: “Ласкаво просимо на наш офіційний канал YouTube!”

На початку відео подружжя можна було побачити, як вони сидять на своєму дивані в своєму будинку в Норфолці, в Анмері Холл, а герцог звертається до герцогині і жартує: ’’ До речі, вам слід бути обережними, що ви зараз говорите, бо ці хлопці знімаючи все ’’.

Потім у цьому відео відображаються різні вставки із заручин протягом багатьох років, зокрема Кейт, яка розпочала своє дослідження “Ранні роки” в лютому минулого року. У ньому також розкриваються відверті моменти подружжя.

Додатково

Запуск відбувся через кілька днів після того, як королівські експерти похвалили подружжя за те, що вони поділилися “феєричним” сімейним відео про своїх дітей на відкритому повітрі зі своїми трьома дітьми на десяту річницю весілля.

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