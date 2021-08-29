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Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют переехать ближе к королеве

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Герцог и герцогиня Кембриджские рассматривают возможность переезда в Виндзор, чтобы проводить больше времени с 95-летней королевой Елизаветой II. Уильям и Кейт "присматриваются" к вариантам, которые подходят для воспитания их трех маленьких детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еxpress.

Детали

Герцоги Кембриджские в настоящее время делят свое время между лондонским Кенсингтонском дворцом и Анмер-холлом в королевском поместье Сандрингем.

Однако, 185 км поездок между их домами в Лондоне и Норфолке создало некоторые проблемы для семьи.

Источник сообщил: "Виндзор - идеальный компромисс. Они рассматривают варианты в этом районе".

Предполагается, что они переедут в Форт Бельведер - резиденцию, где в 1936 году король Эдуард VIII отрекся от престола. Переезд пары в Виндзор приблизит их не только к Елизавете II, но и к другим членам королевской семьи, включая родителей и сестру Кейт. 72-летний Майкл и 66-летняя Кэрол Миддлтон также живут в Королевском графстве Беркшир в селе Баклбери.

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