Кейт Міддлтон і принц Вільям планують переїхати ближче до королеви

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17 березня, 19:38 • 100055 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 124023 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 155683 перегляди

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17 березня, 12:39 • 154801 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 162585 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 179484 перегляди

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Герцог і герцогиня Кембриджські розглядають можливість переїзду в Віндзор, щоб проводити більше часу з 95-річною королевою Єлизаветою II. Вільям і Кейт "придивляються" до варіантів, які підходять для виховання їхніх трьох маленьких дітей. Про це інформує УНН з посиланням на Еxpress.

Деталі

Герцоги Кембриджські наразі ділять свій час між лондонським Кенсінгтонським палацом і Анмер-холом в королівському маєтку Сандрінгем.

Однак, 185 км поїздок між їхніми будинками в Лондоні і Норфолку створило певні проблеми для сім'ї.

Джерело повідомило: "Віндзор - ідеальний компроміс. Вони розглядають варіанти в цьому районі".

Передбачається, що вони переїдуть в Форт Бельведер - резиденцію, де в 1936 році король Едуард VIII зрікся престолу. Переїзд пари в Віндзор наблизить їх не тільки до Єлизавети II, але і до інших членів королівської сім'ї, включаючи батьків і сестру Кейт. 72-річний Майкл і 66-річна Керол Міддлтон також живуть в Королівському графстві Беркшир у селі Баклбері.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Принци Вільям і Гаррі відкрили статую принцеси Діани в саду Кенсінгтонського палацу

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