Кейт Міддлтон і принц Вільям планують переїхати ближче до королеви

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Герцоги Кембриджські наразі ділять свій час між лондонським Кенсінгтонським палацом і Анмер-холом в королівському маєтку Сандрінгем.

Однак, 185 км поїздок між їхніми будинками в Лондоні і Норфолку створило певні проблеми для сім'ї.

Джерело повідомило: "Віндзор - ідеальний компроміс. Вони розглядають варіанти в цьому районі".

Передбачається, що вони переїдуть в Форт Бельведер - резиденцію, де в 1936 році король Едуард VIII зрікся престолу. Переїзд пари в Віндзор наблизить їх не тільки до Єлизавети II, але і до інших членів королівської сім'ї, включаючи батьків і сестру Кейт. 72-річний Майкл і 66-річна Керол Міддлтон також живуть в Королівському графстві Беркшир у селі Баклбері.

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