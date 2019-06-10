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Кернес, Труханов, Андреев и Пилипенко вошли в первую десятку списка "Оппозиционного блока"

Киев  •  УНН

 • 4473 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Политическая партия "Оппозиционный блок" презентовала команду лидеров, которые поведут политсилу на парламентские выборы, а также обнародовала ключевые пункты предвыборной программы, передает УНН.

Партия представила их во время "Форума объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам", состоявшегося в Киеве 10 июня.

Первым номером в списке "Оппозиционного блока" стал народный депутат Евгений Мураев.

В первую десятку также вошли: мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Ужгорода Богдан Андреев, Заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, народный депутат Вадим Новинский, народный депутат Александр Вилкул, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, городской голова Запорожья Владимир Буряк, депутат Хмельницкого областного совета Ульяна Ткаченко.

В своем выступлении лидер "Оппозиционного блока" Евгений Мураев подчеркнул: у партии есть план действий и команда для проведения качественных изменений в государстве.

"Мы долго шли к этому моменту. Я, наверное, всю жизнь. Мы много учились, тяжело работали, шаг за шагом, ступень за ступенью приобретали необходимый опыт. Мы точно знаем, как сделать, чтобы наша страна была успешной и развивалась. Государство – это очень сложный механизм, и цена ошибки – человеческие жизни. У нас опытная команда, в нее входят руководители многотысячных промышленных предприятий, мэры крупных городов и лидеры территориальных громад. За нами миллионы наших граждан. И да: мы пойдем в парламент!" – заявил в своей речи Евгений Мураев.

Как отметил во время выступления на Форуме мэр Харькова Геннадий Кернес, сейчас важно известить всех единомышленников, что есть политическая сила, которая может предложить качественный список кандидатов на этих выборах.

"Я призываю вас мобилизовать все наши силы, донести до наших однопартийцев и единомышленников, тех людей, которые еще не определились, что есть политическая сила, объединившая мэров преимущественно крупных городов Украины. Кроме них – представителей местного самоуправления, крупных промышленников, сельхозпроизводителей. И мы должны показать, что у нас будет качественно другой список, в отличие от многих партий. Поэтому я хочу пожелать нашей политической силе победы", – сказал Геннадий Кернес.

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что представительство местного самоуправления в парламенте является единственной возможностью сделать так, чтобы голос украинских громад был услышан.

"Я могу долго перечислять ряд проблем, с которыми сталкиваются наши громады. И в большинстве случаев их решение находится в Киеве. Вот почему мы объединяем усилия. Я горжусь тем, что рядом со мной находится Геннадий Кернес, мэр Харькова и, безусловно, один из самых эффективных управленцев в Украине. Горжусь, что в наших рядах мэры других городов – Мариуполя, Запорожья, Ужгорода, представители объединенных громад. Я не сомневаюсь в том, что мы все сможем, ведь у нас сильная мотивация – благополучие украинцев", – заявил Геннадий Труханов.

Напомним, ранее партии "Оппозиционный блок", "Наши", "Відродження", "Доверяй Делам", "Партия мира и развития" объединились для участия в парламентских выборах и подписали Меморандум о создании единой оппозиционной силы на основе общих идеологических ценностей.

Украинские Национальные Новости

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