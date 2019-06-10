Кернес, Труханов, Андрєєв і Пилипенко увійшли в першу десятку списку "Опозиційного блоку"

ukru
15:05 • 11961 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 28978 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 26267 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 74065 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 145477 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 164973 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153196 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 231623 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159211 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 197693 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
 м/с
22 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

22 березня, 06:13 • 88609 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

22 березня, 06:54 • 60859 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 38021 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

10:49 • 42244 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

11:36 • 38023 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 149426 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 231623 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 197693 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 183055 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 150183 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 8856 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 10690 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 20553 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 16297 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 38021 перегляди
Актуальне
Кернес, Труханов, Андрєєв і Пилипенко увійшли в першу десятку списку "Опозиційного блоку"

Кернес, Труханов, Андрєєв і Пилипенко увійшли в першу десятку списку "Опозиційного блоку"

Київ • УНН

 • 4475 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Політична партія "Опозиційний блок" презентувала команду лідерів, які поведуть політсилу на парламентські вибори, а також оприлюднила ключові пункти передвиборчої програми, передає УНН.

Партія представила їх під час "Форуму об'єднаних опозиційних сил" Довіряй справах ", що відбувся в Києві 10 червня.

Першим номером у списку "Опозиційного блоку" став народний депутат Євген Мураєв.

В першу десятку також увійшли: мер Харкова Геннадій Кернес, мер Одеси Геннадій Труханов, мер Ужгорода Богдан Андрєєв, Заслужений юрист України Володимир Пилипенко, народний депутат Вадим Новинський, народний депутат Олександр Вілкул, мер Маріуполя Вадим Бойченко, міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, депутат Хмельницької обласної ради Уляна Ткаченко.

У своєму виступі лідер "Опозиційного блоку" Євген Мураєв підкреслив: у партії є план дій і команда для проведення якісних змін в державі.

"Ми довго йшли до цього моменту. Я, напевно, все життя. Ми багато вчилися, важко працювали, крок за кроком, щабель за щаблем набували необхідного досвіду. Ми точно знаємо, як зробити, щоб наша країна була успішною і розвивалася. Держава - це дуже складний механізм, і ціна помилки - людські життя. у нас досвідчена команда, в неї входять керівники багатотисячних промислових підприємств, мери великих міст і лідери територіальних громад. За нами мільйони наших громадян. і так: ми підемо в парламент! " - заявив у своїй промові Євген Мураєв.

Як зазначив під час виступу на Форумі мер Харкова Геннадій Кернес, зараз важливо сповістити всіх однодумців, що є політична сила, яка може запропонувати якісний список кандидатів на цих виборах.

"Я закликаю вас мобілізувати всі наші сили, донести до наших однопартійців і однодумців, тих людей, які ще не визначилися, що є політична сила, яка об'єднала мерів переважно великих міст України. Крім них - представників місцевого самоврядування, великих промисловців, сільгоспвиробників. І ми повинні показати, що у нас буде якісно інший список, на відміну від багатьох партій. Тому я хочу побажати нашій політичній силі перемоги ", - сказав Геннадій Кернес.

У свою чергу мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що представництво місцевого самоврядування в парламенті є єдиною можливістю зробити так, щоб голос українських громад був почутий.

"Я можу довго перераховувати ряд проблем, з якими стикаються наші громади. І в більшості випадків їх рішення знаходиться в Києві. Ось чому ми об'єднуємо зусилля. Я пишаюся тим, що поруч зі мною знаходиться Геннадій Кернес, мер Харкова і, безумовно, один з найефективніших управлінців в Україні. Пишаюся, що в наших рядах мери інших міст - Маріуполя, Запоріжжя, Ужгорода, представники об'єднаних громад. Я не сумніваюся в тому, що ми всі зможемо, адже у нас сильна мотивація - благополуччя українців ", - заявив Геннадій Труханів.

Нагадаємо, раніше партії "Опозиційний блок", "Наші", "Відродження", "Довіряй Справах", "Партія миру і розвитку" об'єдналися для участі в парламентських виборах і підписали Меморандум про створення єдиної опозиційної сили на основі спільних ідеологічних цінностей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,008.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,984.50