Руководство "Реала" собирается сократить еще больше выплаты футболистам
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Мадридский "Реал" рассматривает возможность осуществить новое снижение зарплаты игрокам на следующий сезон на 30 процентов, сообщает УНН со ссылкой на AS.
Причиной является кризис, который может произойти с клубом в следствие пандемии коронавируса. Для предотвращения этого, боссы "сливочных" намерены договориться с футболистами о снижении заработных зарплат на 30 процентов.
Данное сокращение не будет связано с 10-процентным, которое было согласовано на текущий сезон с командой. 30-процентное снижение также повлияет на лиц клуба с высокой должности, но не других работников коллектива (их более 800).
Заметим, что сейчас заработная ведомость "Реала" составляет 283 млн долларов.