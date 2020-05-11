Керівництво "Реалу" збирається скоротити ще більше виплати футболістам

Причиною є криза, яка може статися з клубом у наслідку пандемії коронавірусу. Задля запобігання цього, боси "вершкових" мають намір домовитися із футболістами про зниження заробітних зарплат на 30 відсотків.

Дане скорочення не буде зв'язане із 10-відсотковим, яке було узгоджене на поточний сезон з командою. 30-відсоткове зниження також вплине на осіб клубу з високою посадою, але не інших працівників колективу (їх понад 800).

Зауважимо, що зараз заробітна відомість "Реалу" складає 283 млн доларів.