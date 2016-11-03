Руководство "Нафтогаза" блокирует реформирование компании - эксперт

"К сожалению, я наблюдаю, и не только я, что современное руководство "Нафтогаза", которое пришло под лозунгами, что мы его разделим, наоборот тормозит этот процесс, чтобы сохранить контроль над финансовыми потоками.

Показательная ситуация - это публичный спор между бывшим министром Демчишиным и нынешним руководством "Нафтогаза" Коболев-Витренко о том, как делить "Нафтогаз", по поводу, оставлять контроль над "Укртрансгазом" или над "Укргаздобычей".

По крайней мере сейчас побеждает точка зрения Коболева, что "Укргаздобыча" должна быть под "Нафтогазом". Но, в новой модели "Нафтогаз" вообще не нужен. Почему и зачем его хотят сохранить, это вообще абсурд.

Чтобы вы понимали, в текущих реалиях рынка 1,5 млрд грн идет только на поддержку "Нафтогаза" и его работников. А в конечном счете получается, что за это платят потребители. Вообще "Нафтогаз" не нужен, а его пытаются оставить непонятно для чего", - подчеркнул эксперт.

Напомним, по словам эксперта Р.Ницовича, если мы движемся к конкурентному рынку, "Укргаздобычу" надо выводить из структуры "Нафтогаза".

Также напомним, В.Землянский отметил, что обещанная реформа "Нафтогаза" пока реализовалась лишь в части повышения тарифов.