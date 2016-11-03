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15 марта, 19:03 • 114366 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164229 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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15 марта, 12:52 • 112170 просмотра

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Руководство "Нафтогаза" блокирует реформирование компании - эксперт

Руководство "Нафтогаза" блокирует реформирование компании - эксперт

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. В рамках реформирования газовой сферы полномочия НАК "Нафтогаз" должны быть разделены, однако нынешнее руководство "Нафтогаза" этот процесс тормозит с целью сохранения контроля за финансовыми потоками. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал эксперт Дмитрий Марунич.

"К сожалению, я наблюдаю, и не только я, что современное руководство "Нафтогаза", которое пришло под лозунгами, что мы его разделим, наоборот тормозит этот процесс, чтобы сохранить контроль над финансовыми потоками.

Показательная ситуация - это публичный спор между бывшим министром Демчишиным и нынешним руководством "Нафтогаза" Коболев-Витренко о том, как делить "Нафтогаз", по поводу, оставлять контроль над "Укртрансгазом" или над "Укргаздобычей".

По крайней мере сейчас побеждает точка зрения Коболева, что "Укргаздобыча" должна быть под "Нафтогазом". Но, в новой модели "Нафтогаз" вообще не нужен. Почему и зачем его хотят сохранить, это вообще абсурд.

Чтобы вы понимали, в текущих реалиях рынка 1,5 млрд грн идет только на поддержку "Нафтогаза" и его работников. А в конечном счете получается, что за это платят потребители. Вообще "Нафтогаз" не нужен, а его пытаются оставить непонятно для чего", - подчеркнул эксперт.

Напомним, по словам эксперта Р.Ницовича, если мы движемся к конкурентному рынку, "Укргаздобычу" надо выводить из структуры "Нафтогаза".

Также напомним, В.Землянский отметил, что обещанная реформа "Нафтогаза" пока реализовалась лишь в части повышения тарифов.

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