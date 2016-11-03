Керівництво “Нафтогазу” блокує реформування компанії - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У рамках реформування газової сфери повноваження НАК “Нафтогазу” мають бути розділені, проте нинішнє керівництво “Нафтогазу” цей процес гальмує з метою збереження контролю за фінансовими потоками. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів експерт Дмитро Марунич.
“На жаль, я спостерігаю, і не тільки я, що сучасне керівництво “Нафтогазу”, яке прийшло під гаслами, що ми його розділимо, навпаки гальмує цей процес, щоб зберегти контроль над фінансовими потоками.
Показова ситуація - це публічна суперечка між колишнім міністром Демчишиним і нинішнім керівництвом "Нафтогазу" Коболєвим-Вітренком стосовно того, як ділити “Нафтогаз", з приводу, чи залишати контроль над "Укртрансгазом“ чи над "Украгазвидобуванням“.
Принаймні зараз перемагає точка зору Коболєва, що "Укргазвидобування“ має бути під "Нафтогазом“. Але, у новій моделі "Нафтогаз“ взагалі не потрібен. Чому і навіщо його хочуть зберегти, це взагалі абсурд.
Щоб ви розуміли в поточних реаліях ринку 1,5 млрд грн іде лише на підтримку "Нафтогазу“ і його працівників. А в кінцевому рахунку виходить, що за це платять споживачі. Взагалі "Нафтогаз“ не потрібен, а його намагаються залишити не зрозуміло для чого”, — наголосив експерт.
Нагадаємо, за словами експерта Р.Ніцовича, якщо ми рухаємося до конкурентного ринку, “Укргазвидобування” треба виводити із структури “Нафтогазу”.
Також нагадаємо, В.Землянський зазначив, що обіцяна реформа “Нафтогазу” поки що реалізувалася лише в частині підняття тарифів.