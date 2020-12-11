Руководителю порта "Черноморск", задержанному на взятке в 250 тыс. долларов, сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Одному из руководителей ГП "Морской торговый порт "Черноморск" Игорю Шевченко и его сообщнику, которые были накануне разоблачены в получении 250 тыс. долларов, сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"11 декабря 2020 года по согласованию прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективами НАБУ сообщено о подозрении одному из руководителей ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и его сообщнику, которые накануне были разоблачены в получении 250 тыс. долларов США неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что руководитель ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и его посредник высказали предложение к представителю субъекта хозяйствования частной формы собственности предоставить неправомерную выгоду в размере 250 тыс. долларов США за принятие кредитором в лице госпредприятия "МТП "Черноморск" плана санации должника - субъекта хозяйствования.
"Заметим, что дело о банкротстве вышеупомянутого общества сейчас рассматривается в одном из хозяйственных судов и утверждение плана санации при условии утверждения его судом дало бы возможность инвестору восстановить хозяйственную деятельность на территории порта предприятия-должника", - отмечается в сообщении.
Так, действия руководителя госпредприятия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом. Его сообщнику инкриминируется - ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Также решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Отметим, как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об одном из руководителей ГП "Морской торговый порт "Черноморск" Игоре Шевченко. Он был разоблачен 10 декабря 2020 года.