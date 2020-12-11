Керівнику порту “Чорноморськ”, затриманому на хабарі у 250 тис. доларів, повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Одному з керівників ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" Ігорю Шевченку та його спільнику, яких напередодні викрито на одержанні 250 тис. доларів, повідомлено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"11 грудня 2020 року за погодження прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури детективами НАБУ повідомлено про підозру одному з керівників ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та його спільнику, яких напередодні викрито на одержанні 250 тис. доларів США неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що керівник ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та його посередник висловили пропозицію до представника суб’єкта господарювання приватної форми власності надати неправомірну вигоду у розмірі 250 тис. доларів США за схвалення кредитором в особі держпідприємства "МТП "Чорноморськ" плану санації боржника – суб’єкта господарювання.
"Зауважимо, що справа про банкрутство вищезгаданого товариства наразі розглядається у одному із господарських судів і схвалення плану санації за умови затвердження її судом надало б змогу інвестору відновити господарську діяльність на території порту підприємства-боржника",- зазначається в повідомленні.
Так, дії керівника держпідприємства кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України – одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою. Його спільнику інкриміновано – ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.
Також вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Зазначимо, як стало відомо УНН з власних джерел, мова йде про одному з керівників ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" Ігоря Шевченка. Його було викрито 10 грудня 2020 року.