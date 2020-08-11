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Руководителю аппарата ОАСК вернули назад подозрения пяти судьям

Руководителю аппарата ОАСК вернули назад подозрения пяти судьям

Киев  •  УНН

 • 18395 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Руководителю аппарата Окружного административного суда Киева были возвращены назад почтовым отправлением подозрения пяти судьям ОАСК. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Так, Окружной административный суд Киева почтовым отправлением вернул подозрения судьям Окружного административного суда Киева.

"Учитывая то, что сообщение о подозрениях судьям ОАСК вручены с соблюдением требований ст. ст. 111, 135, 136, 278 УПК (Уголовного процессуального кодекса - ред.) Украины, утверждение об их вручении с нарушением требований ст. ст. 276-278 УПК Украины безосновательны", - заявили в САП.

Отмечается, что по ч. 1 ст. 36 УПК Украины органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, должностные и другие физические лица обязаны выполнять законные требования и процессуальные решения прокурора.

"Уголовным процессуальным кодексом Украины не предусмотрено право администрации по месту работы лица подозреваемого возвращать соответствующие повестки или иным образом уклоняться от их вручения (передачи) таким лицам, оставлять их без выполнения и тому подобное.

Учитывая вышеизложенное, подозрения 7 августа возвращены почтовым отправлением руководителю аппарата ОАСК", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что ОАСК вернул Офису Генерального прокурора подозрения пяти судьям.

Ранее в Окружном административном суде города Киева заявляли, что не могут передать повестку о вызове в НАБУ восьми судьям, ведь они находятся в отпуске.

Как сообщал УНН, председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и председателю Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении.

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