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Керівнику апарату ОАСК повернули назад підозри п’ятьом суддям

Керівнику апарату ОАСК повернули назад підозри п’ятьом суддям

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Керівнику апарату Окружного адміністративного суду Києва було повернуто назад поштовим відправленням підозри п’ятьом суддям ОАСКу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Так, Окружний адміністративний суд Києва поштовим відправленням повернув підозри суддям Окружного адміністративного суду Києва.

"Враховуючи те, що повідомлення про підозри суддям ОАСК вручені з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 136, 278 КПК (Кримінального процесуального кодексу - ред.) України, твердження про їх вручення з порушенням вимог ст. ст. 276-278 КПК України є безпідставними", - заявили у САП.

Зазначається, що за ч. 1 ст. 36 КПК України органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора.

"Кримінальним процесуальним кодексом України не передбачено права адміністрації за місцем роботи особи підозрюваного повертати відповідні повістки або іншим чином ухилятися від їх вручення (передачі) таким особам, залишати їх без виконання тощо.

Враховуючи вищевикладене, підозри 7 серпня повернуто поштовим відправленням керівнику апарату ОАСК", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо ОАСК повернув Офісу Генерального прокурора підозри п’ятьом суддям.

Раніше в Окружному адміністративному суды міста Києва заявляли, що не можуть передати повістки про виклик до НАБУ восьми суддям, адже вони перебувають у відпустці.

Як повідомляв УНН, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.

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