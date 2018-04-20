Руководителей тюрем будут проверять на конкурсе добродетели

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 16482 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 38118 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 54025 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 80783 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 124394 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 94572 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 130070 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 185873 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 280008 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203392 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3м/с
74%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 126970 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 118852 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 100177 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 129211 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 75718 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 75798 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 129296 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 389529 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 350483 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 435214 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 2808 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 4548 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 18160 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 29195 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 35294 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Руководителей тюрем будут проверять на конкурсе добродетели

Киев • УНН

 • 7628 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министерство юстиции Украины запланировало провести ежегодный конкурс добродетели среди руководителей учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы, по итогам которого будут приняты кадровые решения. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель министра юстиции Денис Чернышов, передает корреспондент УНН.

Руководителей тюрем будут проверять на конкурсе добродетели

"Мы выступили с инициативой проведения конкурса добродетели, который будет иметь задачу проверки и профессионального уровня, и квалификации, и физического уровня, прежде всего, тех руководителей учреждений, которые существуют в системе", - рассказал он.

Чернышов уточнил, что конкурс на добродетель будет проходить ежегодно, где будут проверяться все руководители учреждений пенитенциарной системы, которых на сегодня в системе 134. И до 1 июня они будут подавать заявки на участие в конкурсе.

По его словам, конкурс добродетели будет проходить в пять этапов.

"Первый - это организационный этап. Надо будет назначить комиссию, надо будет набрать туда, в том числе, международных экспертов и общественность. Будем просить представителей ГПУ, из Красного Креста, общественного совета Минюста. Второй этап - это составление письменного экзамена, третий - проведение проверки уровня общефизической подготовки. Четвертый - проведение собеседования. И пятый этап - принятие решения, результат аттестации", - рассказал замминистра.

Чернышов убежден, что организационный этап будет завершен до конца мая, после чего начнется непосредственно конкурс добродетели среди руководителей пенитенциарной системы.

Напомним, специалисты из ЕС проведут для СБУ тренинги по добродетели.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.77
Bitcoin
$79,048.80
S&P 500
$5,080.28
Tesla
$232.91
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,014.66
Ethereum
$1,574.63