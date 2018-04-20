Руководителей тюрем будут проверять на конкурсе добродетели

"Мы выступили с инициативой проведения конкурса добродетели, который будет иметь задачу проверки и профессионального уровня, и квалификации, и физического уровня, прежде всего, тех руководителей учреждений, которые существуют в системе", - рассказал он.

Чернышов уточнил, что конкурс на добродетель будет проходить ежегодно, где будут проверяться все руководители учреждений пенитенциарной системы, которых на сегодня в системе 134. И до 1 июня они будут подавать заявки на участие в конкурсе.

По его словам, конкурс добродетели будет проходить в пять этапов.

"Первый - это организационный этап. Надо будет назначить комиссию, надо будет набрать туда, в том числе, международных экспертов и общественность. Будем просить представителей ГПУ, из Красного Креста, общественного совета Минюста. Второй этап - это составление письменного экзамена, третий - проведение проверки уровня общефизической подготовки. Четвертый - проведение собеседования. И пятый этап - принятие решения, результат аттестации", - рассказал замминистра.

Чернышов убежден, что организационный этап будет завершен до конца мая, после чего начнется непосредственно конкурс добродетели среди руководителей пенитенциарной системы.

Напомним, специалисты из ЕС проведут для СБУ тренинги по добродетели.