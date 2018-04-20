Керівників в'язниць перевірятимуть на конкурсі доброчесності
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністерство юстиції України запланувало започаткувати щорічний конкурс доброчесності серед керівників установ Державної кримінально-виконавчої служби, за підсумками якого будуть ухвалені кадрові рішення. Про це сьогодні розповів на прес-конференції заступник міністра юстиції Денис Чернишов, передає кореспондент УНН.
"Ми виступили з ініціативою проведення конкурсу доброчесності, який матиме завдання перевірки і професіонального рівня, і кваліфікації, і фізичного рівня, перш за все, тих керівників установ, які існують в системі", - розповів він.
Чернишов уточнив, що конкурс на доброчесність буде відбуватися щороку, де перевірятимуться всі керівники установ пенітенціарної системи, яких на сьогодні є у системі 134. І до 1 червня вони подаватимуть заявки на участь у конкурсі.
За його словами, конкурс доброчесності відбуватиметься у п'ять етапів.
"Перший - це організаційний етап. Треба буде призначити комісію, треба буде набрати туди, в тому числі, міжнародних експертів і громадськість. Будемо просити представників з ГПУ, з Червоного Хреста, громадської ради Мін'юсту. Другий етап - це складання письмового іспиту, третій - проведення перевірки рівня загальнофізичної підготовки. Четвертий - проведення співбесіди. І п'ятий етап - прийняття рішення, результат атестування", - розповів заступник міністра.
Чернишив переконаний, що організаційний етап буде завершений до кінця травня, після чого почнеться безпосередньо конкурс доброчесності серед керівників пенітенціарної системи.
Нагадаємо, спеціалісти з ЄС проведуть для СБУ тренінги з доброчесності.