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Керівників в'язниць перевірятимуть на конкурсі доброчесності

Київ • УНН

 • 7628 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністерство юстиції України запланувало започаткувати щорічний конкурс доброчесності серед керівників установ Державної кримінально-виконавчої служби, за підсумками якого будуть ухвалені кадрові рішення. Про це сьогодні розповів на прес-конференції заступник міністра юстиції Денис Чернишов, передає кореспондент УНН.

Керівників в'язниць перевірятимуть на конкурсі доброчесності

"Ми виступили з ініціативою проведення конкурсу доброчесності, який матиме завдання перевірки і професіонального рівня, і кваліфікації, і фізичного рівня, перш за все, тих керівників установ, які існують в системі", - розповів він.

Чернишов уточнив, що конкурс на доброчесність буде відбуватися щороку, де перевірятимуться всі керівники установ пенітенціарної системи, яких на сьогодні є у системі 134. І до 1 червня вони подаватимуть заявки на участь у конкурсі.

За його словами, конкурс доброчесності відбуватиметься у п'ять етапів.

"Перший - це організаційний етап. Треба буде призначити комісію, треба буде набрати туди, в тому числі, міжнародних експертів і громадськість. Будемо просити представників з ГПУ, з Червоного Хреста, громадської ради Мін'юсту. Другий етап - це складання письмового іспиту, третій - проведення перевірки рівня загальнофізичної підготовки. Четвертий - проведення співбесіди. І п'ятий етап - прийняття рішення, результат атестування", - розповів заступник міністра.

Чернишив переконаний, що організаційний етап буде завершений до кінця травня, після чого почнеться безпосередньо конкурс доброчесності серед керівників пенітенціарної системи.

Нагадаємо, спеціалісти з ЄС проведуть для СБУ тренінги з доброчесності.

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