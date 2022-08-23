Детали

Ежегодное шоу фейерверков в честь Дня Святого Стефана вдоль реки Дунай в Будапеште, объявленное крупнейшим шоу в Европе, было отменено в субботу днем ​​на основании прогнозов, согласно которым "экстремальная погода, вероятно, начнется около 9 часов вечера".

К вечеру гроза в столице так и не началась, но шоу, которое обычно собирает более миллиона зрителей, уже было перенесено на следующую неделю из соображений безопасности.

Критики правительства Орбана, обвиняемого в коррупции, кумовстве и антидемократических тенденциях, утверждали, что увольнения были политически мотивированы и напомнили о коммунистическом прошлом Венгрии.

В своем заявлении во вторник метеорологическая служба требует восстановить в должности своих уволенных руководителей. Агентство сообщило, что испытало "политическое давление" в связи с оценками моделей погоды в праздничные дни и что оказывавшие давление "игнорировали научно признанную неопределенность, свойственную метеорологическим прогнозам".

Отсрочка фейерверка произошла из-за событий 16-летней давности после смертоносного события в День Святого Стефана в 2006 году, когда на Будапешт обрушился сильный шторм с порывами ветра до 100 километров в час, когда около 1,5 миллиона человек собрались, чтобы посмотреть на фейерверк. В результате паники пять человек погибли и более 300 получили ранения.