Керівників метеорологічної служби Угорщини звільнили через невірний прогноз погоди

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 60153 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 67816 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 80391 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 85931 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 96485 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 149499 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70566 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 150444 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109404 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69351 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.6м/с
43%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 19678 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 21239 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 22541 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 11415 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 12388 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 60155 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 149502 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174005 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 150444 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 261837 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96079 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98726 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43303 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46696 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61318 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Керівників метеорологічної служби Угорщини звільнили через невірний прогноз погоди

Київ • УНН

 • 333130 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Двох високопосадовців метеорологічної служби Угорщини було звільнено після того, як неточний прогноз дощу призвів до відміни феєрверку у найважливіше національне свято країни. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Керівників метеорологічної служби Угорщини звільнили через невірний прогноз погоди

Деталі

Щорічне шоу феєрверків на честь Дня Святого Стефана вздовж річки Дунай у Будапешті, оголошене найбільшим шоу в Європі, було скасовано в суботу вдень на підставі прогнозів, згідно з якими "екстремальна погода, ймовірно, розпочнеться близько 9 години вечора".

До вечора гроза у столиці так і не почалась, але шоу, яке зазвичай збирає понад мільйон глядачів, вже було перенесене на наступний тиждень з міркувань безпеки.

Критики уряду Орбана, якого звинувачували у корупції, кумівстві та антидемократичних тенденціях, стверджували, що звільнення були політично мотивоване та нагадали про комуністичне минуле Угорщини.

У своїй заяві у вівторок метеорологічна служба вимагає відновити на посаді своїх звільнених керівників. Агентство повідомило, що зазнало "політичного тиску" у зв'язку з оцінками моделей погоди у святкові дні і що ті, хто чинив тиск, "ігнорували науково визнану невизначеність, властиву метеорологічним прогнозам".

Відстрочення феєрверку відбулося через події 16-річної давності після смертоносної події в День Святого Стефана в 2006 році, коли на Будапешт обрушився сильний шторм з поривами вітру до 100 кілометрів на годину, коли близько 1,5 мільйона людей зібралися, щоб подивитися на феєрверк. В результаті паніки п'ятеро людей загинули і понад 300 отримали поранення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.96
Bitcoin
$84,889.00
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,636.04