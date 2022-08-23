Керівників метеорологічної служби Угорщини звільнили через невірний прогноз погоди
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Двох високопосадовців метеорологічної служби Угорщини було звільнено після того, як неточний прогноз дощу призвів до відміни феєрверку у найважливіше національне свято країни. Про це УНН пише з посиланням на АР.
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Щорічне шоу феєрверків на честь Дня Святого Стефана вздовж річки Дунай у Будапешті, оголошене найбільшим шоу в Європі, було скасовано в суботу вдень на підставі прогнозів, згідно з якими "екстремальна погода, ймовірно, розпочнеться близько 9 години вечора".
До вечора гроза у столиці так і не почалась, але шоу, яке зазвичай збирає понад мільйон глядачів, вже було перенесене на наступний тиждень з міркувань безпеки.
Критики уряду Орбана, якого звинувачували у корупції, кумівстві та антидемократичних тенденціях, стверджували, що звільнення були політично мотивоване та нагадали про комуністичне минуле Угорщини.
У своїй заяві у вівторок метеорологічна служба вимагає відновити на посаді своїх звільнених керівників. Агентство повідомило, що зазнало "політичного тиску" у зв'язку з оцінками моделей погоди у святкові дні і що ті, хто чинив тиск, "ігнорували науково визнану невизначеність, властиву метеорологічним прогнозам".
Відстрочення феєрверку відбулося через події 16-річної давності після смертоносної події в День Святого Стефана в 2006 році, коли на Будапешт обрушився сильний шторм з поривами вітру до 100 кілометрів на годину, коли близько 1,5 мільйона людей зібралися, щоб подивитися на феєрверк. В результаті паніки п'ятеро людей загинули і понад 300 отримали поранення.