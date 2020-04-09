Руководителям "Донецкоблгаза", которых уличили в миллиардных сделках, сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Офис генпрокурора сообщил о подозрении руководителям "Донецкоблгаза", которые наладили схему создания искусственных долгов населения за газ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении руководителям ПАО "Донецкоблгаз" в присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Подозреваемых разоблачено на реализации схемы с растраты государственного природного газа. Также решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что с 2017 года промышленные предприятия Донецкой области бесплатно потребляли государственный природный газ. В то же время долги за потребленные ими энергоресурсы руководство ПАО "Донецкоблгаз" переводило на счета жителей области. В результате сформировалась искусственная задолженность населения за газ, которого он не потреблял.
К тому же, ПАО "Донецкоблгаз" проводило операции по приобретению газа с целью вывода средств, которые в дальнейшем переводились в наличные, чем нанесен ущерб на сумму свыше 400 млн грн.
По результатам проведенных обысков в ПАО "Донецкоблгаз" и по месту жительства фигурантов уголовного производства правоохранители обнаружили и изъяли вещи и документы, которые могут свидетельствовать о противоправной деятельности топ-менеджмента общества.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент ПАО "Донецкоблгаз" на реализации схемы с растраты государственного природного газа на 1,7 млрд гривен.