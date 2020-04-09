Керівникам “Донецькоблгазу”, яких викрили на мільярдних оборудках, повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Офіс Генпрокурора повідомив про підозру керівникам “Донецькоблгазу”, які налагодили схему створення штучних боргів населення за газ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
“Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру керівникам ПАТ „Донецькоблгаз“ у привласненні та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України). Підозрюваних викрито на реалізації схеми з розтрати державного природного газу. Також вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою”, - сказано у повідомленні.
Слідством встановлено, що з 2017 року промислові підприємства Донеччини безкоштовно споживали державний природний газ. Водночас борги за спожиті ними енергоресурси керівництво ПАТ “Донецькоблгаз” перекладало на рахунки мешканців області. Внаслідок цього сформувалась штучна заборгованість населення за газ, якого воно не споживало.
До того ж, ПАТ “Донецькоблгаз” проводило операції з придбання газу з метою виводу коштів, які у подальшому переводились у готівку, чим спричинено збитки на суму понад 400 млн грн.
За результатами проведених обшуків у ПАТ “Донецькоблгаз” та за місцями проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці виявили та вилучили речі та документи, що можуть свідчити про протиправну діяльність топ-менеджменту товариства.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила топ-менеджмент ПАТ “Донецькоблгаз” на реалізації схеми з розтрати державного природного газу на 1,7 млрд гривень.