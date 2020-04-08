Керівництво Донецькоблгаз викрили на мільярдних оборудках з державним газом - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Служба безпеки України викрила топ-менеджмент ПАТ “Донецькоблгаз” на реалізації схеми з розтрати державного природного газу на 1,7 млрд гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Співробітники спецслужби встановили, що деякі промислові підприємства Донеччини з 2017 року споживали державний природний газ безкоштовно. При цьому керівництво ПАТ „Донецькоблгаз“ „перекидало“ борги за спожиті комерсантами енергоресурси на рахунки мешканців області. У такий спосіб сформувалась штучна заборгованість населення за нібито спожитий природний газ у сумі понад 1,7 мільярда гривень”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що для здійснення оборудки організатори розробили та впровадили у виробничій діяльності товариства програмне забезпечення з прихованою функцією ведення подвійної бухгалтерської звітності.
За результатами проведених обшуків у ПАТ “Донецькоблгаз”, за місцями проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці виявили і вилучили речі та документи, які підтверджують протиправну діяльність топ-менеджменту товариства.
Наразі вирішується питання щодо оголошення підозр про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, та обрання запобіжних заходів керівникам ПАТ “Донецькоблгаз”. Тривають слідчі дії.
Раніше голова нової митниці Максим Нефьодов повідомив, що бізнес досі не сплатив митні платежі за імпорт понад 50 тис. кубів газу, через це держбюджет недоотримав 47 млн грн.