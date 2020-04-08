Руководство Донецкоблгаза уличили в миллиардных сделках с государственным газом - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент ПАО "Донецкоблгаз" на реализации схемы по растрате государственного природного газа на 1,7 млрд гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Сотрудники спецслужбы установили, что некоторые промышленные предприятия Донецкой области с 2017 года потребляли государственный природный газ бесплатно. При этом руководство ПАО "Донецкоблгаз" "перебрасывало" долги за потребленные коммерсантами энергоресурсы на счета жителей области. Таким образом сформировалась искусственная задолженность населения за якобы потребленный природный газ в сумме свыше 1,7 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для осуществления сделки организаторы разработали и внедрили в производственной деятельности общества программное обеспечение со скрытой функцией ведения двойной бухгалтерской отчетности.
По результатам проведенных обысков в ПАО "Донецкоблгаз", по месту жительства фигурантов уголовного производства правоохранители обнаружили и изъяли вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность топ-менеджмента общества.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрений о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения руководителям ПАО "Донецкоблгаз". Продолжаются следственные действия.
Ранее глава новой таможни Максим Нефедов сообщил, что бизнес до сих пор не оплатил таможенные платежи за импорт более 50 тыс. кубов газа, поэтому госбюджет недополучил 47 млн грн.