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Через несплату мита за імпорт газу держбюджет недоотримав 47 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Бізнес досі не сплатив митні платежі за імпорт понад 50 тис. кубів газу, через це держбюджет недоотримав 47 млн грн. Про це у Facebook написав голова нової митниці Максим Нефьодов, передає УНН.

Через несплату мита за імпорт газу держбюджет недоотримав 47 млн грн

“Ще у січні два імпортери закачали до України зі Словаччини та Угорщини понад 50 тис. кубів газу. Все було б добре, якби не один дуже важливий момент: бізнес досі не сплатив митні платежі”, — написав Нефьодов.

За його словами, підприємства подали періодичну декларацію, але не надали всіх потрібних документів, зокрема, інвойси.

“Декілька разів через офіційні запити Митниця нагадувала їм. Викликала директорів, щоб з’ясувати деталі. Втім, митні платежі станом на вчора так і не були сплачені, а держбюджет в результаті поки не отримав майже 47 млн грн”, — написав Нефьодов.

Також він зазначив, що з 6-го січня 2020 року постанова уряду № 979 запровадила фінансові гарантії при імпорті газу. Це означає, що тепер митні платежі будуть стягуватись до бюджету у вигляді гарантії, навіть якщо імпортер буде затягувати із сплатою.

“На жаль, зазначений кейс із газом трапився на декілька днів раніше вступу постанови в силу. А тому 47 млн грн стягуватимуть за класичним алгоритмом: сформовані протоколи та інформацію ми вже передали до правоохоронних органів, далі — кримінальне провадження та суд”, — підсумував Нефьодов.

Нагадаґмо, за перші три місяці 2020 року імпорт природного газу з країн Європейського Союзу становив 2,7 млрд куб. м, що на 1,2 млрд куб. м, або 76%, більше ніж в першому кварталі минулого року.

Українські Національні Новини

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