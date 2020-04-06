Из-за неуплаты пошлины за импорт газа госбюджет недополучил 47 млн грн

“Еще в январе два импортеры закачали в Украину из Словакии и Венгрии более 50 тыс. кубов газа. Все было бы хорошо, если бы не один очень важный момент: бизнес до сих пор не оплатил таможенные платежи”, — написал Нефедов.

По его словам, предприятия подали периодическую декларацию, но не предоставили всех необходимых документов, в частности, инвойсы.

“Несколько раз через официальные запросы Таможня напоминала им. Вызвала директоров, чтобы выяснить детали. Впрочем, таможенные платежи по состоянию на вчера так и не были оплачены, а госбюджет в результате пока не получил почти 47 млн грн”, — написал Нефедов.

Также он отметил, что с 6-го января 2020 года постановление правительства № 979 ввела финансовые гарантии при импорте газа. Это означает, что теперь таможенные платежи будут взиматься в бюджет в виде гарантии, даже если импортер будет затягивать с уплатой.

“К сожалению, указанный кейс с газом произошел на несколько дней раньше вступления постановления в силу. Поэтому 47 млн грн будем взимать по классическому алгоритму: сформированы протоколы и информацию мы уже передали в правоохранительные органы, далее — уголовное производство и суд”, — подытожил Нефедов.

Нагадаґмо, за первые три месяца 2020 импорт природного газа из стран Европейского Союза составил 2,7 млрд куб. м, что на 1,2 млрд куб. м, или 76%, больше чем в первом квартале прошлого года.