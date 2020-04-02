Україна у січні-березні наростила імпорт газу на 76%
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. За перші три місяці 2020 року імпорт природного газу з країн Європейського Союзу становив 2,7 млрд куб. м, що на 1,2 млрд куб. м, або 76%, більше ніж в першому кварталі минулого року. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".
"У січні-березні 2020 року імпорт природного газу з країн ЄС становив 2,7 млрд куб. м, що на 1,2 млрд куб. м, або 76%, більше ніж в першому кварталі минулого року, а також на 6% перевищує середній показник у 2016-2019 роках", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, за перші три місяці 2020 року імпорт із Словаччини становив 1,9 млрд куб. м (+99% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року), із Угорщини – 0,5 млрд куб. м (+58%), із Польщі – 0,35 млрд куб. м (+21%).
Повідомляється, що зазначені обсяги імпорту з Польщі включають також віртуальний реверс, який вперше став доступний з початком цього року – 0,28 млрд куб. м.
Зазначається, що в березні 2020 року в Україну було імпортовано 1,3 млрд куб. м природного газу, що більше ніж в 2 рази (на 670 млн куб. м) перевищує імпортні обсяги березня 2019 року.
Нагадаємо, що обсяг газу в підземних сховищах України станом на 31 березня збільшився до 15,809 млрд куб. м.