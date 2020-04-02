Україна у січні-березні наростила імпорт газу на 76%

КИЇВ. 2 квітня. УНН. За перші три місяці 2020 року імпорт природного газу з країн Європейського Союзу становив 2,7 млрд куб. м, що на 1,2 млрд куб. м, або 76%, більше ніж в першому кварталі минулого року. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".