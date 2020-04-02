Украина в январе-марте нарастила импорт газа на 76%

КИЕВ. 2 апреля. УНН. За первые три месяца 2020 года импорт природного газа из стран Европейского Союза составил 2,7 млрд куб. м, что на 1,2 млрд куб. м, или 76%, больше чем в первом квартале прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".