Украина в январе-марте нарастила импорт газа на 76%
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. За первые три месяца 2020 года импорт природного газа из стран Европейского Союза составил 2,7 млрд куб. м, что на 1,2 млрд куб. м, или 76%, больше чем в первом квартале прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".
"В январе-марте 2020 года импорт природного газа из стран ЕС составил 2,7 млрд куб. м, что на 1,2 млрд куб. м, или 76%, больше чем в первом квартале прошлого года, а также на 6% превышает средний показатель в 2016-2019 годах", - говорится в сообщении.
В частности, за первые три месяца 2020 года импорт из Словакии составил 1,9 млрд куб. м (+99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии - 0,5 млрд куб. м (+58%), из Польши - 0,35 млрд куб. м (+21%).
Сообщается, что указанные объемы импорта из Польши включают также виртуальный реверс, который впервые стал доступен с начала этого года - 0,28 млрд куб. м.
Отмечается, что в марте 2020 года в Украину было импортировано 1,3 млрд куб. м природного газа, что больше чем в 2 раза (на 670 млн куб. м) превышает импортные объемы марта 2019-го.
Напомним, что объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 31 марта увеличился до 15,809 млрд куб. м.