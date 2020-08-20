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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72896 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99819 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123828 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105665 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125581 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100811 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101707 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103793 просмотра

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Руководителя столичного госпредприятия осудят за взятку в более 500 тыс. гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Руководителя Киевского государственного предприятия будут судить за 500 тыс. грн взятки, которую он якобы требовал от предприятия с охране имущества и уборке за продление договора по оказанию услуг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"За процессуального руководства прокуратуры города Киева следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, завершено, направлено в суд обвинительный акт в отношении директора госпредприятия по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Следствием установлено, что в 2019 году между государственным предприятием и частной фирмой был заключен договор о предоставлении услуг по охране имущества и уборке. За продление договора директор госпредприятия требовал у руководителя фирмы передавать лично ему ежемесячно 205 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприниматель был вынужден согласиться с требованием и передал должностному лицу часть неправомерной выгоды - 62 тыс. грн.

"В дальнейшем директор потребовал у руководителя фирмы передать ему всю сумму неправомерной выгоды за период с декабря 2019 года по февраль 2020 года - более 500 тыс. грн. Под контролем правоохранителей предприниматель передал чиновнику оговоренную сумму двумя частями, после чего был задержан", - указано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему на 1 млн грн, организованную при закупке средств индивидуальной защиты украинского войска.

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