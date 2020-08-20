Руководителя столичного госпредприятия осудят за взятку в более 500 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Руководителя Киевского государственного предприятия будут судить за 500 тыс. грн взятки, которую он якобы требовал от предприятия с охране имущества и уборке за продление договора по оказанию услуг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
"За процессуального руководства прокуратуры города Киева следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, завершено, направлено в суд обвинительный акт в отношении директора госпредприятия по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Следствием установлено, что в 2019 году между государственным предприятием и частной фирмой был заключен договор о предоставлении услуг по охране имущества и уборке. За продление договора директор госпредприятия требовал у руководителя фирмы передавать лично ему ежемесячно 205 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предприниматель был вынужден согласиться с требованием и передал должностному лицу часть неправомерной выгоды - 62 тыс. грн.
"В дальнейшем директор потребовал у руководителя фирмы передать ему всю сумму неправомерной выгоды за период с декабря 2019 года по февраль 2020 года - более 500 тыс. грн. Под контролем правоохранителей предприниматель передал чиновнику оговоренную сумму двумя частями, после чего был задержан", - указано в сообщении.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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