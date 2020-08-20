Корупція у Збройних силах: 1 млн грн хабаря за медичні маски
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили корупційну схему, організовану під час закупівлі засобів індивідуального захисту для українського війська. Про це інформує пресцентр СБУ, передає УНН.
Зазначається, що оборудку організували начальник управління Командування Медичних сил разом із офіцером медслужби однієї з бригад ЗСУ, посадовцем Державної інспекції енергетичного нагляду та посередником.
"Зловмисники вимагали від представника комерційної структури, яка займається продажем медичних масок, хабар у розмірі 1 мільйон гривень. За це учасники схеми обіцяли підприємцю забезпечити перемогу у відкритих торгах. При цьому розмір хабаря був обумовлений обсягом поставки – 1 гривня з кожної маски", - уточнюється у повідомленні.
Отримання хабаря у 400 тисяч гривень (перша частина відкату) було задокументоване кілька днів тому. У подальшому гроші частково поділили, а частково передали "на гору".
"Затримали організаторів оборудки відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі заключної частини відкату – 600 тисяч гривень.
Під час 13 обшуків за місцями проживання та служби зловмисників правоохоронці виявили кошти, передані їм напередодні", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, Командування медичних сил ЗСУ в Збройних Силах України було створено у лютому поточного року.
Тоді ж командувачем медичних сил призначили генерал-майора медичної служби Ігоря Хоменка.
Командування медичних сил ЗСУ підпорядковуються головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку.
Нагадаємо, днями відома волонтерка Наталя Юсупова заявила, що за наказом Хоменка та Хомчака її не пускали до військового госпіталю.
"Мене затримали на КПП, при тому, що всі інші люди проходять. А керівництво медичної служби Хоменко і Хомчак заборонили Юсупову впускати на територію госпіталю, тому що вона виступає проти влади", - заявила Юсупова у Facebook.
Пізніше вона уточнила, що конфлікт вдалося вирішити, однак тільки після публічного розголосу.