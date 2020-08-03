Командування ЗСУ не намагалося врятувати покинутих у "сірій зоні" військових - побратими

Друзі загиблих військових наголошують на тому, що їх “обурює кількість неправдивої і перекрученої інформації”, яка виправдовує не лише “підступні дії російсько-терористичних бандформувань, а і некомпетентність командирів 137 ОБМП і 35 ОБРМП, що несуть пряму відповідальність за загибель військовослужбовців ЗСУ”.

У відкритому листі про ті події наведені детальний опис дій загиблих військовий та їх командирів.

Наголошується на тому, після загибелі одного з військових, про ситуацію командири батальйону та бригади були поінформовані за лічені хвилини та приймали рішення про “домовленості з противником щодо евакуації”.

Після того, як домовленості були досягнути група з 8 осіб вирушила на евакуацію тіла. І тут відбуваються речі, які намагаються приховати від суспільства, йдеться у листі.

“1. Озброєна група евакуації. Шестеро з восьми озброєні, два представника СЦКК без зброї.

2. Лише четверо з восьми у білих чохлах з написом „СЦЦК“ на касках і бронежилетах. Це „Ярік“, один з саперів, що йшов одразу за ним і два останніх з групи, представника „СЦЦК“.

3. Минуло приблизно 5 годин з моменту підриву командира РВ. Рацію, яка була в нього, могли забрати окупанти, але групу все одно випускають з раціями на тій самій прошивці, що і рація загиблого.

Група наближається до тіла командира. Першим підходить „Ярік“. За 7-8 метрів від тіла з кущів лунає крик „Какого ... вы здесь шастаете?“ і відкривається стрілецький вогонь на ураження з трьох напрямків. „Ярік“ отримує кульове поранення в ліву ногу, вище коліна і падає на землю.

Не пересвідчившись в якому стані „Ярік“, решта групи відходить і повідомляє командування, що „Ярік“ загинув”, — йдеться у листі.

Згодом для евакуації другого пораненого військово була сформована ще одна група, яка вийшла з медиком “без будь-яких видимих розпізнавальних знаків”.

Зазначається, що медик до пораненого так і не дійшов. Повертаючись назад він підірвався на розтяжці.

Поранений військовий в цей час зумів подолати близько 250 метрів на зустріл лікарю.

“Після цього зі сторони ворожих позицій, в район підриву медика „прилітає“ дві гранати з РПГ-7. Старший групи евакуації отримує контузію і відповзає до точки виходу”, — йдеться у листі.

З цього моменту ситуацію під контроль бере вище керівництво держави, а командувач ЗСУ Руслан Хомчак, за наказом Президента, виїздить на місце подій.

В той час, як інформують друзі загиблих хлопців, всі сили та засоби батальйону були приведені у бойову готовність. Але під час першого виходу групи евакуації, хлопцям не сказали куди наводити. А під час другого виходу лише один з розрахунків її прикривав, всі решта — мовчали.

Це говорить про те, що командування батальйону не орієнтується в місцевості і не здатне організувати прикриття своїх людей!

Після відходу другої групи жоден з засобів вогневого ураження не працював. ЖОДЕН! Навіть стрілецька зброя! Тому історії фейсбучних спеціалістів про намагання командування витягнути пораненого під прикриттям є цілковитим фейком“, — наголошують військові.

“В період з другої половини дня 13.07.2020 по 18.07.2020 включно, в районі, де в останній раз бачили пораненого ще живим, не було жодних обстрілів та спроб порятунку! Лише пілот дрону, майже безперервно, намагався відшукати пораненого. Балка, в яку спустився поранений, занадто густа. Навіть дрон з тепловізором не допоміг.

Після цього ворог вільно розгулює сірою зоною. У повний зріст. Їх ніхто не чіпає. Вони спокійно збирають тіла наших загиблих та ділять трофеї. Ніяких обстрілів з обох сторін, цілковита тиша!” — уточнюється в листі.

Таким чином, стверджуються, що в той час, як поранений чекав на допомогу та стікав кров’ю від 1 до 4 діб, рішень спрямованих на його порятунок командування ЗСУ так і не прийняло.

“Щодо інформації про дві групи спецпризначенців, які приїхали на КСП батальйону і були готові вийти за пораненим у будь-який момент. Інформація підтверджена з трьох надійних джерел. Групи дійсно прибули на місце і чекали наказ!

Наказ про заборону будь-яких рятувально-пошукових операцій зв’язував руки спецпризначенцям”, — наголошують військові і додають, що сам Хочак під час свого візиту до командирів ОБРМП озвучив лишень інформацію про нову точку розведення військ.

“Мова йшла про район відповідальності 35 ОБРМП”, — резюмуються у зверненні.

Зауважимо, що після поширення вказаної заяви друзів загиблих військових, перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун разом з командиром військової частини, де Ярослав служив, виїхали в Дніпропетровську область, де проживає родина Ярослава, аби поговорити з батьком загиблого.

Нагадаємо, 13 липня незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ у районі населеного пункту Зайцеве. У результаті ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один — бойове травмування.

Згодом на місце виїхали головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак і заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець. А ще пізніше прокуратура розпочала розслідування обстрілу медперсоналу при евакуації тіла загиблого військовослужбовця.

Далі, українська сторона так і не провела пошук пораненого українського військовослужбовця. Той кілька днів залишався у “сірій зоні” в районі селища Зайцеве, де помер від втрати крові.

Як писав УНН, за словами військового експерта Олексія Арестовича, ніхто не може зняти відповідальності із керівництва ЗСУ за залишеного помирати солдата.

“... „наближені язики“ кажуть, що Хомчак прибув з перевіркою у бригаду, коли тіла вже були у росіян...

Ніхто не в силах зняти непряму провину з керівництва країни і ЗСУ за те, що сталося — зокрема, за провальну комунікацію на рівні їхніх офісів, що найбільш повно виразилося у „...справу взято під особистий контроль“. І загальну відповідальність, за те, що відбувається у Збройних Силах. Зокрема, у відповіді на запитання: — що робить еее... погано боєготовна бригада на одному з вельми специфічних ділянок фронту? Куди „дрейфують“ Збройні Сили, які принципи (особливо — моральні) закладаються у систему відносин в армії?” — написав він.