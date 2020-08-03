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Командование ВСУ не стремилось спасти брошенных в "серой зоне" военных - побратимы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Волонтер Роман Доник обнародовал развернутое видео событий под Зайцевым 13 июля, снятое с квадрокоптера, и письмо побратимов погибших разведчиков Красногрудя и Журавля. Опубликованные данные данные существенно диссонируют с официальной версией трагедии, которую озвучивало командование ВСУ, передает УНН.

Друзья погибших военных подчеркивают, что их “возмущает количество ложной и искаженной информации”, которая оправдывает не только “коварные действия российско-террористических бандформирований, но и некомпетентность командиров 137 ОБМП и 35 ОБрМП, несущих прямую ответственность за гибель военнослужащих ВСУ”.

В открытом письме о тех событиях приведено подробное описание действий погибших военных и их командиров.

Подчеркивается, после гибели одного из военных, о ситуации командиры батальона и бригады были проинформированы за считанные минуты и принимали решение о “договоренности с противником по эвакуации”.

После того, как договоренности были достигнуты группа из 8 человек отправилась на эвакуацию тела. И здесь происходят вещи, которые пытаются скрыть от общества, говорится в письме.

“1. Вооруженная группа эвакуации. Шестеро из восьми вооруженные, два представителя СЦКК без оружия.
2. Только четверо из восьми в белых чехлах с надписью „СЦЦК“ на касках и бронежилетах. Это „Ярик“, один из саперов, который шел сразу за ним и два последних из группы, представителя „СЦЦК“.
3. Прошло примерно 5 часов с момента подрыва командира РО. Рацию, которая была у него, могли забрать оккупанты, но группу все равно выпускают с рациями на той же прошивке, что и рация погибшего.

Группа приближается к телу командира. Первым подходит „Ярик“. В 7-8 метрах от тела из кустов раздается крик „Какого ... вы здесь шастаете?“ И открывается стрелковый огонь на поражение из трех направлений. „Ярик“ получает пулевое ранение в левую ногу, выше колена и падает на землю.

Не убедившись в каком состоянии „Ярик“, остальные группы отходит и сообщаюет командование, что „Ярик“ погиб”, - говорится в письме.

Впоследствии для эвакуации второго раненого военно была сформирована еще одна группа, которая вышла с медиком “без каких-либо видимых опознавательных знаков”.

Отмечается, что медик к раненому так и не дошел. Возвращаясь назад он подорвался на растяжке.

Раненый военный в это время сумел преодолеть около 250 метров на встретило врачу.

“После этого со стороны вражеских позиций, в район подрыва медика ”прилетает“ две гранаты из РПГ-7. Старший группы эвакуации получает контузию и уползает к точке выхода”, - говорится в письме.

С этого момента ситуацию под контроль берет высшее руководство государства, а командующий ВСУ Руслан Хомчак, по приказу Президента, выезжает на место событий.

В то время, как информируют друзья погибших ребят, все силы и средства батальона были приведены в боевую готовность. Но во время первого выхода группы эвакуации, ребятам не сказали куда направлять. А во время второго выхода лишь один из расчетов ее прикрывал, все остальные — молчали.

Это говорит о том, что командование батальона не ориентируется в местности и не способно организовать прикрытие своих людей!

После ухода второй группы ни одно из средств огневого поражения не работало. Ни одно! Даже стрелковое оружие! Поэтому истории фейсбучних специалистов о попытке командования вытянуть раненого под прикрытием является полным фейком“, - отмечают военные.

“В период со второй половины дня 13.07.2020 по 18.07.2020 включительно, в районе, где в последний раз видели раненого еще живым, не было никаких обстрелов и попыток спасения! Только пилот дрона, который почти непрерывно, пытался отыскать раненого. Балка, в которую спустился раненный, слишком густая. Даже дрон с тепловизором не помог.

После этого враг свободно разгуливает серой зоной. В полный рост. Их никто не трогает. Они спокойно собирают тела наших погибших и делят трофеи. Никаких обстрелов с обеих сторон, полная тишина!” - уточняется в письме.

Таким образом, утверждаются, что в то время, как раненый ждал помощи и истекал кровью от 1 до 4 суток, решений направленных на его спасение командование ВСУ так и не приняло.

“Относительно информации о двух группах спецназовцев, которые приехали на КСП батальона и были готовы выйти за раненым в любой момент. Информация подтверждена из трех надежных источников. Группы действительно прибыли на место и ждали приказ!

Приказ о запрете любых спасательно-поисковых операций связывал руки спецназовцам”, - отмечают военные и добавляют, что сам Хочак во время своего визита к командирам ОБрМП озвучил только информацию о новой точке разведения войск.

“Речь шла о районе ответственности 35 ОБрМП”, — резюмируются в обращении.

Отметим, что после распространения указанного заявления друзей погибших военных, первый заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун вместе с командиром воинской части, где Ярослав служил, выехали в Днепропетровскую область, где проживает семья Ярослава, чтобы поговорить с отцом погибшего.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе населенного пункта Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один — боевое травмирование.

Впоследствии на место выехали главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец. А еще позже прокуратура начала расследование обстрела медперсонала при эвакуации тела погибшего военнослужащего.

Далее, украинская сторона так и не провела поиск раненого украинского военнослужащего. Тот несколько дней оставался в “серой зоне” в районе поселка Зайцево, где умер от потери крови.

Как писал УНН, по словам военного эксперта Алексея Арестовича, никто не может снять ответственности с руководства ВСУ за солдата, которого оставили умирать.

“... ”приближенные языки“ говорят, что Хомчак прибыл с проверкой в бригаду, когда тела уже были у россиян ...

Никто не в силах снять косвенную вину из руководства страны и ВСУ за то, что произошло — в частности, за провальную коммуникацию на уровне их офисов,что  наиболее полно выразилось в ”... дело взято под личный контроль“. И общую ответственность за то, что происходит в Вооруженных Силах. В частности, в ответе на вопрос: — что делает эээ ... плохо боеготовая бригада на одном из весьма специфических участков фронта? Куда “дрейфуют” Вооруженные Силы, какие принципы (особенно — моральные) закладываются в систему отношений в армии?" - написал он.

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