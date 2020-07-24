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Ніхто не може зняти відповідальності із керівництва ЗСУ за залишеного помирати солдата - Арестович

Ніхто не може зняти відповідальності із керівництва ЗСУ за залишеного помирати солдата - Арестович

Київ • УНН

 • 37452 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Поки "вимальовується", що під час інциденту з солдатом, який загинув на нейтральній смузі, залишений своїми товаришами по службі, безпосередня вина лежить, переважно, на командуванні бригади. Про те, чи так це, і чому навколо цієї трагічної події сьогодні так багато різних версій і слів - в авторській колонці прокоментував військовий експерт Олексій Арестович, передає УНН.

"Я, м'яко кажучи, складно ставлюся, і до ролі Зеленського в якості президента, і до Хомчака, як головнокомандуючого ЗСУ. Але несправедливість і наклеп я не люблю набагато більше. А тим більше - політичних спекуляцій на смертях.

Поки вимальовується, що під час інциденту з солдатом, який загинув на нейтральній смузі, залишений своїми товаришами по службі, - безпосередня вина лежить, переважно, на командуванні бригади. Як і на всій серії епізодів, що сталися там.

А "наближені язики" кажуть, що Хомчак прибув з перевіркою у бригаду, коли тіла вже були у росіян і кажуть, що не було там чотирьох днів вмирання на сонці сержанта Журавля - вся історія скінчилася протягом півтори доби, а сержант, схоже, прожив після поранення зовсім недовго", - пише він і додає, що наразі "слова проти слів".

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ЗСУ і командування ООС проводять розслідування, нагадує Арестович, висловлюючи думку, що його результати повинні бути представлені суспільству.

Однак, за його словами, відповідальність за події з керівництва країни і ЗСУ вже зняти ніхто не в силах.

"Ніхто не в силах зняти непряму провину з керівництва країни і ЗСУ за те, що сталося - зокрема, за провальну комунікацію на рівні їхніх офісів, що найбільш повно виразилося у "...справу взято під особистий контроль". І загальну відповідальність, за що відбувається у Збройних Силах. Зокрема, у відповіді на запитання: - що робить еее... погано боєготовна бригада на одному з вельми специфічних ділянок фронту? Куди "дрейфують" Збройні Сили, які принципи (особливо - моральні) закладаються у систему відносин в армії?", - резюмуючи, задається питанням військовий експерт.

Як повідомлялося в УНН, 13 липня незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ у районі населеного пункту Зайцеве. У результаті ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один - бойове травмування.

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Згодом за дорученням Президента, на місце виїхали головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак і заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець. А ще пізніше прокуратура розпочала розслідування обстрілу медперсоналу при евакуації тіла загиблого військовослужбовця.

Далі, українська сторона через обстріли не могла провести пошук пораненого українського військовослужбовця. Той кілька днів залишався у "сірій зоні" в районі селища Зайцеве.

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