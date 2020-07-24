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Никто не может снять ответственность с руководства ВСУ за оставленного умирать солдата - Арестович

Никто не может снять ответственность с руководства ВСУ за оставленного умирать солдата - Арестович

Киев  •  УНН

 • 37447 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Пока "вырисовывается", что в происшествии с солдатом, погибшим на нейтральной полосе, оставленным своими сослуживцами, непосредственная вина лежит, преимущественно, на командовании бригады. Однако, так ли это, и почему вокруг этого трагического происшествия сегодня так много разных версий и слов - в авторской колонке прокомментировал военный эксперт Алексей Арестович, передает УНН.

"Я, мягко говоря, сложно отношусь, и к роли Зеленского в качестве президента, и к Хомчаку, как главнокомандующему ВСУ. Но несправедливость и клевету я не люблю гораздо больше. А тем более - политических спекуляций на смертях.

Пока вырисовывается, что во время инцидента с солдатом, погибшим на нейтральной полосе, оставленным своими сослуживцами, - непосредственная вина лежит, преимущественно, на командовании бригады. Как и на всей серии эпизодов, произошедших там.

А "приближенные языки" говорят, что Хомчак прибыл с проверкой в бригаду, когда тела уже были у россиян и говорят, что не было там четырех дней умирания на солнце сержанта Журавля - вся история закончилась в течение полутора суток, а сержант, похоже, прожил после ранения совсем недолго", - пишет он и добавляет, что пока "слова против слов".

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ВСУ и командование ООС проводят расследование, напоминает Арестович, выражая мнение, что его результаты должны быть представлены обществу.

Однако, по его словам, ответственность за события из руководства страны и ВСУ уже снять никто не в силах.

"Никто не в силах снять косвенную вину из руководства страны и ВСУ за то, что произошло - в частности, за провальную коммуникацию на уровне их офисов, что наиболее полно выразилось в "...дело взято под личный контроль". И общую ответственность за что происходит в Вооруженных Силах. В частности, в ответе на вопрос: - что делает эээ...мало боеготовая бригада на одном из весьма специфических участков фронта? Куда "дрейфуют" Вооруженные Силы, принципы (особенно - моральные) закладываются в систему отношений в армии?", - резюмируя, задается вопросом военный эксперт.

Как сообщалось в УНН, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе населенного пункта Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

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Впоследствии по поручению Президента, на место выехали главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец. А еще позже прокуратура начала расследование обстрела медперсонала при эвакуации тела погибшего военнослужащего.

Далее, украинская сторона из-за обстрелов не могла провести поиск раненого украинского военнослужащего. Тот несколько дней оставался в "серой зоне" в районе поселка Зайцево.

Украинские Национальные Новости

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