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Коррупция в Вооруженных силах: 1 млн грн взятки за медицинские маски

Коррупция в Вооруженных силах: 1 млн грн взятки за медицинские маски

Киев  •  УНН

 • 30626 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему, организованную при закупке средств индивидуальной защиты для украинского войска. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

Отмечается, что оборудку организовали начальник управления Командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, должностным лицом Государственной инспекции энергетического надзора и посредником.

"Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 млн гривен. За это участники схемы обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах. При этом размер взятки был обусловлен объемом поставки - 1 гривна с каждой маски", - уточняется в сообщении.

Получение взятки в 400 тыс. гривен (первая часть отката) было задокументировано несколько дней назад. В дальнейшем деньги частично поделили, а частично передали "наверх".

"Задержали организаторов оборудки в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при передаче заключительной части отката - 600 тыс. гривен.

Во время 13 обысков по местам жительства и службы злоумышленников правоохранители обнаружили средства, переданные им накануне", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что уголовное производство начато по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщеним фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, Командование медицинских сил ВСУ в Вооруженных Силах Украины было создано в феврале текущего года.

Тогда же командующим медицинских сил назначен генерал-майора медицинской службы Игоря Хоменко.

Командование медицинских сил ВСУ подчиняется главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку.

Напомним, на днях известная волонтер Наталья Юсупова заявила, что по приказу Хоменко и Хомчака ее не пускали в военный госпиталь.

"Меня задержали на КПП, при том, что все остальные люди проходят. А руководство медицинской службы Хоменко и Хомчак запретили Юсупову впускать на территорию госпиталя, потому что она выступает против власти", - заявила Юсупова в Facebook.

Позже она уточнила, что конфликт удалось решить, но только после публичной огласки.

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