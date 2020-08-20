Керівника столичного держпідприємства судитимуть за хабар у понад 500 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Керівника Київського державного підприємства судитимуть за 500 тис. грн хабаря, який він нібито вимагав від підприємства з охорони майна та прибирання за продовження договору з надання послуг. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
"За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, завершено, скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора держпідприємства за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Слідством встановлено, що у 2019 році між державним підприємством та приватною фірмою був укладений договір про надання послуг з охорони майна та прибирання. За продовження договору директор держпідприємства вимагав у керівника фірми передавати особисто йому щомісячно 205 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підприємець був змушений погодитись з вимогою та передав посадовцю частину неправомірної вигоди – 62 тис. грн.
"Надалі директор почав вимагати у керівника фірми передати йому всю суму неправомірної вигоди за період з грудня 2019 року по лютий 2020 року - понад 500 тис. грн. Під контролем правоохоронців підприємець передав посадовцю обумовлену суму двома частинами, після чого його затримали", - вказано у повідомленні.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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