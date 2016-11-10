Руководителя Генинспекции ГПУ могут назначить уже до конца ноября - советник Генпрокурора
Киев • УНН
По словам советника Генерального прокурора Украины Богдана Витвицкого, 14 и 15 ноября члены комиссии проведут собеседования с окончательными 12 кандидатами на должность руководителя Генинспекции
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины может быть назначен руководитель Генеральной инспекции до конца ноября. Такое мнение высказал в комментарии УНН советник Генерального прокурора Украины Богдан Витвицкий.
"Я надеюсь, что да (до конца ноября может быть назначен руководитель Генинспекции ГПУ - ред.)", - сказал Б.Витвицкий.
Он рассказал, что 14 и 15 ноября члены комиссии проведут собеседования с окончательными 12 кандидатами на должность руководителя Генинспекции.
"Если будет согласие между нами (между членами комиссии - ред.), то мы подадим одну кандидатуру господину Юрию (Луценко). И надеюсь, что он ее примет. Тогда будем дальше двигаться быстрее", - отметил советник Генпрокурора.
Б.Витвицкий добавил, что их комиссия хочет задействовать руководителя Генинспекции, после его назначения, в отборе сотрудников в эту структуру.
"Мы хотим задействовать того человека, который будет назначен главой (Генинспекции - ред.), чтобы он советовал нашей комиссии, когда мы будем дальше заполнять другие должности", - уточнил он.
Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что планирует инициировать изменения в законодательство, предусматривающие независимость руководителя Генеральной инспекции ГПУ.
Ю.Луценко пояснил, что действующее законодательство предусматривает, что руководитель Генинспекции должен подписывать документы у Генпрокурора.